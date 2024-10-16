Андрей Иванов встретился с воспитанниками секции по стрельбе из лука

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел встречу с воспитанниками спортивной секции по стрельбе из лука, которая работает на базе Барвихинской средней школы. Секция была создана в 2005 году, ее основателем является мастер спорта СССР Баир Базарович Гынинов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сегодня его дело в Барвихе продолжает сын — мастер спорта России, серебряный призер первенства Европы, ветеран специальной военной операции Цыден Гынинов. Под руководством тренерского штаба воспитанники секции ежегодно успешно выступают на соревнованиях разных уровней. В числе последних достижений спортивной секции — первые места на Кубках России и Играх СНГ, а также победа брата и сестры Мухибулло и Нуриниссо Махмудовых в личных соревнованиях на Чемпионате России.

«Секция стрельбы из лука на базе Барвихинской школы пользуется большой популярностью. Сейчас здесь под руководством двух опытных тренеров занимаются порядка 60 детей. Будем оказывать секции всю необходимую помощь. Это совершенно уникальная спортивная школа даже в масштабах России», — рассказал глава Одинцовского округа.

Андрей Иванов также пожелал молодым спортсменам успехов на новых первенствах: Мухибулло Махмудов сейчас находится на международных соревнованиях в Армении, а его сестра Нуриниссо скоро будет отстаивать честь страны на турнире в Черногории. На территории Барвихинской школы для стрелков оборудован олимпийский рубеж — 70 м. В холодное время года лучники тренируются в спортивном зале на короткой дистанции.

В ходе посещения Барвихинской средней школы глава Одинцовского округа также проверил качество ремонта крыльца образовательного учреждения. Здесь к новому учебному году восстановили железобетонные конструкции и ступени, сделали стяжку, выполнили гидроизоляцию и уложили новую противоскользящую плитку. Комплекс работ выполнялся за счет внебюджетных средств — силами ООО «Бизнес Премиум». В этом году инвестор также сделал для Барвихинской СОШ разворотную площадку и стоянку школьных автобусов. На объекте обустроили пешеходные переходы, широкую платформу для посадки и высадки ребят, нанесли разметку, установили знаки и смонтировали освещение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.