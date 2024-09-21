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сегодня в 19:15

Реутовский клуб «Активное долголетие» завоевал серебро на региональных соревнованиях по волейболу

Мужская команда реутовского отделения проекта «Активное долголетие» привезла серебро с региональных соревнований по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие проходило на пляже одного из муниципалитетов Подмосковья. В ходе упорной борьбы долголеты из Реутова заняли почетное второе место. В соревновании приняли участие семь команд.

Проект «Активное долголетие», реализуемый в Московской области по инициативе Губернатора Андрея Воробьева, направлен на то, чтобы пожилые жители Подмосковья могли найти себе интересные занятия по душе. В реутовском отделении клуба проходят разнообразные мастер-классы, физкультурно-оздоровительные мероприятия и занятия на свежем воздухе, увлекательные экскурсии и много других активностей.

Члены клуба отмечают — с его появлением жизнь на пенсии стала интереснее, появилось много новых увлечений и друзей.

Присоединиться к клубу может любой желающий горожанин серебряного возраста. Расписание занятий можно узнать на региональном портале: https://clck.ru/T2ykG.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.