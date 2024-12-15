Реутовский боксер нокаутировал американского спортсмена

Реутовчанин Алексей Папин — абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, мастер спорта международного класса — вышел на ринг с американским бойцом смешанного стиля, рекордсменом ММА Грегором Харди. Россиянин нокаутировал противника, тем самым принес в свою копилку достижений очередную победу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Если мне представится возможность нокаутировать своего соперника, я этой возможности не упущу», — комментировал ранее Алексей Папин бой с американцем.

В профессиональном боксе на счету Папина теперь 19 побед (18 нокаутом) и всего одно поражение. Будучи боксёром первой тяжелой весовой категории, 37-летний Алексей не только активно развивает спортивную карьеру, но и учится (этим летом боец получил диплом магистра в университете РАНХиГС) и занимается общественной деятельностью в своем родном городе Реутове.

Большую роль в судьбе спортсмена сыграл его отец Василий Папин. Именно он привел когда-то будущего чемпиона в спорт: научил ходить на тренировки систематически и не лениться. Важный факт — первый свой любительский бой Папин провел в клубе «Пересвет» в родном Реутове.

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