Путин запретил брать деньги за занятия спортом с многодетных и малообеспеченных

Президент России Владимир Путин запретил взимать плату за спортивные занятия для детей из малообеспеченных и многодетных семей, пишет ТАСС .

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое прошло в Уфе, глава государства вспомнил разговор со спортивными чиновниками. Функционеры сетовали на дефицит бюджета, который якобы необходимо пополнять платежами граждан.

«В отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей никаких так называемых взносов быть не должно… Государству хватит денег на то, чтобы обеспечить самое главное», — цитирует агентство российского лидера.

Путин призвал поддержать молодежь, которая занимается спортом, в том числе, и через систему воспитания, эффективной работы тренеров, чтобы вырастить здоровое поколение.