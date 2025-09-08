Президента Федерации тенниса России Тарпищева внесли в «Миротворец»*

Новое имя пополнило базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. В этот раз в список попал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сообщает ТАСС .

В карточке на экстремистском сайте указано, что Тарпищев участвовал в международных соревнованиях и преследовал цель — «отбеливание репутации России».

«Миротворец»* создали на Украине в 2014 году. В списки ресурса попадают люди, которые посещали Крым или Донбасс, а также те, кто занимает правительственные должности или открыто поддерживает Россию.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) официально объявила в розыск российского рэпера Тимура Юнусова (Тимати), о чем свидетельствуют материалы украинских органов власти. Также имя артиста внесли в «Мироворец»*.

* Экстремистский сайт, заблокированный в России.