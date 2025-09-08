Украинские власти объявили в розыск российского рэпера Тимати

Служба безопасности Украины (СБУ) официально объявила в розыск российского рэпера Тимура Юнусова (Тимати), о чем свидетельствуют материалы украинских органов власти, сообщает РИА Новости .

Данные музыканта были внесены в базу 1 июля 2025 года. Основанием для розыска стало заочное обвинение, предъявленное СБУ в июне: Тимати подозревается в нарушении порядка въезда на территорию Украины и «посягательстве на независимость и территориальную целостность страны».

Кроме того, его имя добавлено на сайт «Миротворец», который публикует информацию о лицах, считающихся «угрозами национальной безопасности Украины».

Ранее СБУ уже объявляла в розыск других российских знаменитостей, посещавших Крым после 2014 года или высказывавшихся в поддержку специальной военной операции.