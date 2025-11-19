Президент единой лиги ВТБ выразил надежду на проведение матча НБА в России

Сергей Кущенко рассказал, что переговоры о проведении выставочного матча между командой НБА и клубом единой лиги ВТБ велись и ранее. По его словам, в 2021 году существовали планы провести игру в России, однако из-за пандемии и последующих событий эти планы не удалось реализовать.

«Когда откроется окно возможностей, команда из России может сыграть против клуба НБА. Когда все вернется, я бы перенес матч НБА в Россию. Они играют сейчас в Европе: официальные матчи в Лондоне, Париже и других городах. Мы были в плане на такой матч, но вышло как есть», — пояснил Кущенко.

Президент лиги напомнил, что ранее в Москву уже приезжали команды НБА, в частности, «Лос-Анджелес Клипперс», которые встречались с ЦСКА в рамках NBA Live Tour. Сейчас российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине.