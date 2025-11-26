Подмосковные спортсменки завоевали 2 медали на соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсменки завоевали две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Памяти заслуженного тренера России Ларюшкина А.Е.», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях среди женщин в прыжках с трамплина 3 м третье место заняла подмосковная спортсменка Елизавета Кузина (Электросталь). «Золото» и «серебро» у представительниц Санкт-Петербурга и Свердловской области.

В прыжках с вышки 5, 7,5 и 10 м бронзовым призером стала Татьяна Картушева (Электросталь). Первое и второе места заняли спортсменки из Москвы.

Всероссийские соревнования «Памяти заслуженного тренера России Ларюшкина А.Е.» по прыжкам в воду проходили с 20 по 23 ноября 2025 года в г. Электросталь (Московская область) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.