Подмосковные спортсменки взяли 6 медалей на Всероссийских соревнованиях по боксу

Команда Московской области завоевала шесть медалей на всероссийских соревнованиях по боксу среди сильнейших девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет «Олимпийские надежды». В копилке представительниц региона четыре награды высшей пробы и два серебра, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Среди юниорок 17-18 лет золотые медали завоевали Ксения Вишневская (48 кг) из Королева и Ксения Андреева (57 кг) из Чехова.

Победителями всероссийских соревнований среди девушек 15-16 лет стали Елизавета Алейникова (70 кг) из Клина и Альбина Юсупова (80+ кг) из Долгопрудного.

Серебряными медали в этой категории завоевали Кристина Григорьева (52 кг) из Сергиева-Посада и Алена Дузенко (75 кг) из Воскресенска.

По итогам турнира подмосковные спортсменки вошли в состав сборной Российской Федерации на 2026 год.

Всероссийские соревнования по боксу среди сильнейших девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет проходили в городе Сальск (Ростовская область) с 12 по 21 ноября 2025 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В турнире приняли участие 147 девушек 15–16 лет и 118 юниорок 17–18 лет — всего 265 спортсменок из 53 регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.