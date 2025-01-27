Подмосковные саночники завоевали семь медалей на Всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей за два дня Всероссийских соревнований по санному спорту «Кубок Кубков-2025». В копилке саночников Московской области три золотые, серебряная и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Финальный день «Кубка Кубков-2025» стал триумфальным для саночниц Виктории Демченко и Олеси Михайленко, которые завоевали золото в спринте на двухместных санях. Серебро и бронза у женских экипажей из Москвы и Пермского края соответственно.

Еще одну награду высшей пробы команде региона принесла Дарья Олесик в одиночном спринте среди женщин. Серебряным призером стала спортсменка из Пермского края, а бронзовая медаль у представительницы Красноярского края.

В мужских одноместных санях Павел Репилов замкнул тройку лидеров. На первом месте спортсмен из Ленинградской области. Серебряную медаль завоевал представитель Пермского края.

По итогам первого дня золото на свой счет записал экипаж Виктории Демченко и Олеси Михайленко в заездах двоек среди женщин. Серебряным призером стала Дарья Олесик на одноместных. Павел Репилов на одноместных санях завоевал «бронзу». В эстафете подмосковные саночники Дарья Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов стали третьими.

Таким образом, по итогам турнира в копилке сборной Московской области семь медалей: три золотые, одна серебряная и три бронзовые. Всего за два дня среди участников были разыграны 11 комплектов наград.

Соревнования проходили 24 и 25 января 2025 года в Сочи в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». На старт вышли более 50 спортсменов из восьми регионов России. Отметим, что «Кубок Кубков-2025» стал первым турниром сезона в календаре саночников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.