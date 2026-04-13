Подмосковные горнолыжники завоевали три медали Кубка России в Кировске

Сборная Московской области выиграла три медали в финале Кубка России по горнолыжному спорту, который прошел с 7 по 11 апреля 2026 года в Кировске Мурманской области. Подмосковные спортсмены завоевали золото и два серебра в дисциплине слалом, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в мужском слаломе завоевал Александр Хорошилов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта из Дмитровского округа. Он показал результат 1:43.51. Серебро в этой же дисциплине выиграл Семен Ефимов из региональной СШОР «Истина» (Истра), его время — 1:45.14.

Еще одну серебряную награду команде Подмосковья принесла Виталина Гирина, также представляющая СШОР «Истина». В слаломе среди женщин она заняла второе место с результатом 1:50.42.

Финал Кубка России проходил в Кировске с 7 по 11 апреля 2026 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.