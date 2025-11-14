Подмосковная фигуристка завоевала золото на Всероссийских соревнованиях

Елена Костылева завоевала награду высшей пробы в одиночном катании среди юниорок. В рамках V юниорского этапа Гран-при за два проката она получила от судей 215,56 балла. Спортсменка исполнила тройной аксель и три четверных прыжка — сольный тулуп, два сальхова, один в комбинации с двойным акселем, второй в каскаде с ойлером и тройным сальховом.

«На короткую программу настраивалась как обычно, но (тройной) аксель в короткой идет сложнее, потому что чувствуется ответственность. В произвольной мне его легче исполнять, так как впереди еще три ультра‑си. В короткой я стала четвертой, разрыв был 4–5 баллов. Понимала, что при чистом прокате могу быть второй‑первой. Стала первой, очень рада. Собралась на произвольную. На тренировках я катаю нормально, поэтому мне было нечего боятся. Я уверена, стараюсь не нервничать», — прокомментировала выступление Елена Костылева.

Второе место заняла спортсменка из Москвы. Тройку лидеров замкнула фигуристка из Свердловской области.

Елена Костылева является воспитанницей Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск).

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках проходят с 11 по 14 ноября 2025 года в Москве в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.