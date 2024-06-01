Профессиональная рыбалка в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» по проекту «Лето в Москве» проходила 25, 26 мая и 1 июня, победителем стал Беслан Вороков, сумевший поймать в Москве-реке в парке Капотня более 24 килограммов рыбы, сообщила пресс-служба организаторов мероприятия «Московские сезоны».

Профессиональные рыбаки состязались за самый большой улов в рамках трех туров. Они ловили плотву, окуней и лещей. Судьи взвешивали и измеряли рыбу, затем участники фестиваля отпускали ее обратно.

Все три дня соревнований рыбаки шли бок о бок, на кону стоял 1 миллион рублей и Кубок «Московских сезонов», который в итоге достался постоянному участнику Кубка Любительской Фидерной Лиги Беслану Ворокову.

«Берег реки Москвы в Парке Капотня, можно сказать, мой домашний водоем. Тут достаточно много рыбы, интересный рельеф дна, а после очистки пару лет назад стало еще лучше. Очень атмосферная теперь локация, на территории парка красиво, чисто и аккуратно. За последние годы в Москве вообще стало гораздо больше водоемов, где можно профессионально ловить рыбу. Во время этого Чемпионата было непросто: соперники дышали в затылок, расклад сил постоянно менялся. Рад, что смог победить сильных конкурентов», — рассказал Беслан Вороков.

Обладатель второго и третьего места получили по 500 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Более подробную информацию можно прочесть на сайте мероприятия.

Ранее организаторы фестивали приглашали всех желающий поучаствовать в мероприятии и побороться за главный приз. 2 июня участников фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» ждут состязание по рыбной ловле среди любителей, а также кулинарная и творческая программа.