1 и 2 июня гостей фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» ждут интересные активности. Так, например, рыбаки поучаствуют в конкурсе по рыбной ловле, спортсмены сразятся в чемпионате по SUP-поло, а повара проведут кулинарные мастер-классы, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских фестивалей «Московские сезоны».

Соревнования по SUP-поло и водные мастер-классы

1 и 2 июня на Гольяновском пруду пройдут показательные состязания профессионалов по SUP-поло.

1 июня зрителей ждут отборочные соревнования по SUP-поло, 2 июня — полуфинал и финал в 14.30. Каждая игра состоит из 2 таймов по 10 минут.

В перерывах пройдут мастер-классы для всех, кто решится встать на доску с веслом. 1 июня в 14.00 — уроки ведения мяча, в 17.00 — основы гребли от опытных спортсменов. 2 июня в 16.00 гостей ждут игровые мастер-классы.

Рыбалка для профессионалов и любителей

1 и 2 июня в столице продолжится Чемпионат по рыбной ловле для любителей и состоится финал Кубка «Московских сезонов» для рыбаков-профессионалов.

Любители соберутся на берегу живописного Большого Графского пруда в Парке «Радуга» рядом с усадьбой «Кусково». А еще их ждет Большой Чертановский пруд и набережная парка Музеон. Соревнования начнутся в 14.00.

Битва за Кубок профессионалов пройдет 1 июня на набережной Москвы-реки в Парке Капотня. Тот, чей улов будет весить больше всех, получит денежный приз: 1 миллион рублей. Самых юных рыбаков с уловом ждут специальные призы. Как и участников фотоконкурса, которые сфотографируются на фоне логотипа фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» с пойманной рыбой в руках.

Кулинарная и творческая программа

1 и 2 июня на фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд из российской рыбы.

1 июня Дом Российской Кухни приглашает отметить День защиты детей в рамках «Москва — на волне. Рыбная неделя». На площадке на ВДНХ шеф-повара попробуют вернуть в детский рацион дальневосточный минтай и научат готовить эту рыбу вкусно и оригинально. В13.00 шеф-повар корнера Алтайского края Владислав Бобоко покажет, как делать салат с кукурузой и «снежным крабом». А в 14.00 шеф-повар корнера Мурманской области Андрей Виноградов скатает колобок из крабовых палочек, который можно подать с картофельным пюре и сырным соусом. Участников мастер-классов ждут также рыбные пирожки и котлеты из минтая с подушкой из горохового пюре и малосольным огурцом.

Еще одна флагманская площадка на улице Школьной приглашает на творческие мастер-классы. В программе — стильные топперы «Капитан» 1 июня и оригами в форме рыбок — 2 июня. Мастер-классы проходят с 13.00 до 19.00.

Кроме того, гостям фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» в эти выходные предложат занятия танцами. Специальные мастер-классы пройдут на многих площадках в округах. Например, на Матвеевской — 1 июня в 18.00 и 2 июня в 13.00, а на Вешняковской — 1 июня в 16.00 и 2 июня — в 14.00.

Выступления на сцене

Любителей искусства на сценах фестивальных площадок встретят джаз, ретро- и кавер-группы, а также театральные труппы с постановками на тему моря и его обитателей.

На Тверской площади покажут авторские версии классических сказок. 1 июня театр «Белый шар» пригласит на сцену Золотую рыбку в 17.00. 2 июня в 17.00 зрителей ждет история Русалочки в исполнении актеров театра «Парабазис».

1 июня в 14.00 в проезде Серебрякова на сцену выйдут артисты театра «Панама». Они покажут юным зрителям музыкальную сказку «Улитка и кит» по мотивам популярного и любимого многими произведения Джулии Доналдсон.

А 2 июня в 14.00 на улице Ключевой кукольный теневой театр «Сказка из кармана» расскажет волшебную историю в музыкальном спектакле «Морис Коннор» по мотивам ирландской легенды «Чудесная мелодия».

Все подробности о фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» — на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Также гостей столицы ждет много других интересных событий в рамках проекта «Лето в Москве».