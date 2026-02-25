сегодня в 17:26

Пловцы из Мытищ завоевали золото, серебро и бронзу в Обнинске

Пловцы из Мытищ успешно выступили на II этапе Кубка России по плаванию, который завершился 22 февраля в Обнинске. Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва завоевали полный комплект наград, сообщает пресс-служба администрации горокруга

II этап Кубка России по плаванию собрал в Обнинске сильнейших спортсменов страны. Воспитанники мытищинской спортивной школы олимпийского резерва продемонстрировали высокий уровень подготовки и вошли в число призеров соревнований.

Роман Акимов стал победителем на дистанции 400 метров вольным стилем, показав уверенную технику и высокую скорость. Кроме того, он завоевал бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем, финишировав третьим.

Серебряную медаль в копилку сборной Московской области принесла Дарья Рогожинова. Она заняла второе место на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Успешное выступление спортсменов подтвердило высокий уровень подготовки пловцов из Мытищ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.