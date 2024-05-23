Площадку для катания на роликах и поле для мини-футбола возведут в Ново-Переделкине

Работы по планировке территории выполнены на 90%. На Лукинской улице специалисты начали установку бортового камня и подготовку основания для скейт-парка с трамплинами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Многофункциональный спортивный кластер возведут на месте пустыря. Он станет полезным и удобным местом для времяпрепровождения любителей экстремальных видов спорта. К обустройству детских и спортивных площадок приступят в ближайшее время.

В Ново-Переделкине построят поле для мини-футбола и фитнес-станцию в стиле «русский ниндзя». Строители оборудуют зону для воркаута и площадку с бетонным боулом, предназначенным для катания и выполнения комбинаций на роликах, трюковых самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX.

Рядом создадут несколько детских игровых зон для разных возрастов. Здесь построят большие игровые комплексы в экостиле с наличием веревочных лестниц.

Появится также в многофункциональном кластере и уникальная площадка с развивающими играми, где специальное оборудование позволит детям вместе с родителями познакомиться с физикой. Ребята смогут исследовать электричество и звук с помощью игровых элементов. Для этого нужно будет получить необходимую информацию по QR-коду.

Специалисты оборудуют настил на берегу реки Алешинки с шезлонгами и лавочками, а также прогулочные маршруты, организуют площадки для отдыха. Территорию озеленят и проведут там современное освещение.

Ранее в Москве анонсировали строительство крупного многофункционального комплекса на 1550 мест. Площадь всех строений составит около 30 тыс. кв. м.