Паралимпийский комитет РФ получил аккредитации на 85 атлетов для участия в Играх

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Рожков: ПКР получил 85 аккредитаций для спортсменов на Паралимпиаду

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что для участия в Паралимпиаде аккредитации были получены на 85 российских атлетов, оставшиеся 7 еще проходят проверку, сообщает ТАСС .

«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже», — сказал Рожков.

Он подчеркнул, что аккредитации уже находятся в столичном офисе ПКР. В настоящее время ожидается окончательное решение по оставшимся 7 спортсменам.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября в столице Франции. Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских атлетов в нейтральном статусе, запретил им участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр, а также учитывать их медали в общем зачете.

С 26 июля по 11 августа в Париже прошли XXXIII летние Олимпийские игры.