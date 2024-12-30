Овечкин стал еще на гол ближе к рекорду Грецки

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 870-й гол в карьере НХЛ, сообщает «Чемпионат» .

Пострадал от действий российского спортсмена «Детройт Ред Уингз».

«Машина мчится к рекорду Гретцки, до которого осталось 24 шайбы», — сказано в сообщении.

Накануне Овечкин забросил первую шайбу после возвращения на лед после травмы.

Хоккеист получил травму 19 ноября и более месяца не мог выступать в НХЛ по медицинским показаниям.