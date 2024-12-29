Александр Овечкин забросил первую шайбу после возвращения на лед
Овечкин продолжил гонку за рекордом НХЛ
Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу после возвращения на лед после травмы и продолжил гонку за рекордом НХЛ, сообщает РБК.
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.
Пятую шайбу забросил капитан столичной команды Александр Овечкин.
Это 869-я шайба в карьере Овечкина, до рекорда Уэйну Гретцки осталось 25 точных бросков.
Ранее хоккеист получил травму 19 ноября, пропустив более месяца.