Овчинский: четыре ФОКа построят в столице в рамках проектов КРТ

В рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), к реализации которых в столице приступили с начала текущего года, возведут четыре современных физкультурно-оздоровительных комплекса, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Они предусматривают строительство социальной инфраструктуры, в том числе спортивной.

«Сооружения появятся на территориях, где они будут наиболее востребованы. Три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в шаговой доступности от жилых домов, которые возведут в рамках проектов КРТ на улице Милашенкова в Бутырском районе, Прокатной улице в районе Ивановское, а также в бывшей промзоне „Южное Бутово“. Еще один спортивный комплекс разместят на Сущевском Валу в Марьиной Роще в составе нового торгово-развлекательного центра. Общая площадь объектов превысит 16 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Крупнейшее из планируемых спортивных сооружений площадью 5,8 тыс. кв. м будет частью многофункционального комплекса на улице Милашенкова. Еще один большой ФОК площадью почти 5,2 тыс. кв. м появится в Южном Бутове.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решения о комплексном развитии территорий в семи районах.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань.