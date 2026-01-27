Осложнения после операции: озвучены подробности смерти Бориса Игнатьева

сегодня в 11:15

Борис Игнатьев умер спустя несколько дней после операции на желудке

За несколько дней до кончины Борису Игнатьеву провели операцию на желудке. У экс-тренера сборной России по футболу начались осложнения на фоне проблем с сердцем, сообщает SHOT .

Игнатьев долгое время боролся с раком — у него было злокачественное новообразование в желудке. На выходных тренеру провели операцию.

Хирургическое вмешательство оказалось успешным, Бориса Петровича отпустили домой, но там его самочувствие ухудшилось.

В ночь на 27 января ситуация стала критической. Родные тренера вызвали домой скорую, но спасти Игнатьева не удалось — его сердце не выдержало. Он скончался дома в возрасте 85 лет.

