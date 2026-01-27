Умер экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

сегодня в 10:21

В возрасте 85 лет скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Он боролся с онкозаболеванием, сообщает SHOT .

У тренера ранее нашли злокачественное новообразование в желудке. В апреле 2025 года состояние Бориса Петровича сильно ухудшилось — опухоль ударила и по другим органам.

О дате и месте прощания с тренером станет известно позднее.

В 1996 году Игнатьев заменил Олега Романцева на посту наставника сборной России по футболу. Также он был главным тренером олимпийской сборной Ирака, московского «Торпедо» и ряда других команд.

Ранее на 92-м году жизни скончался последний министр оборонной промышленности Советского Союза Борис Белоусов.

