Умер экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
Фото - © РИА Новости
В возрасте 85 лет скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Он боролся с онкозаболеванием, сообщает SHOT.
У тренера ранее нашли злокачественное новообразование в желудке. В апреле 2025 года состояние Бориса Петровича сильно ухудшилось — опухоль ударила и по другим органам.
О дате и месте прощания с тренером станет известно позднее.
В 1996 году Игнатьев заменил Олега Романцева на посту наставника сборной России по футболу. Также он был главным тренером олимпийской сборной Ирака, московского «Торпедо» и ряда других команд.
Ранее на 92-м году жизни скончался последний министр оборонной промышленности Советского Союза Борис Белоусов.
