Умер последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов

На 92-м году жизни скончался последний министр оборонной промышленности Советского Союза Борис Белоусов, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Белоусов был членом Консультативного совета министерства промышленности и торговли РФ. Его карьера началась с должности старшего инженера, затем Борис Михайлович работал секретарем парткома Ижевского мотозавода. После этого Белоусов занимал руководящие посты в Удмуртском обкоме КПСС и на Ижевском механическом заводе.

В 1991 году Белоусов занял пост президента Корпорации оборонной промышленности «МЕТАЛХИМ». Она была образована на базе бывшего союзного министерства и включала более 140 предприятий. В 1990-е годы концерн занимался конверсией, выпуская товары народного потребления, такие как холодильники и морозильные камеры.

Белоусов Был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также стал лауреатом Ленинской премии.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Михайловича», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что продюсер, режиссер и телеведущий Александр Олейников скончался на 61-м году жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.