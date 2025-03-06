Организаторы Кубка наций подготовили яркую культурную программу для москвичей

9 марта во Дворце Ирины Винер в Лужниках состоятся Международные соревнования по кекусинкан — Кубок наций. Кроме захватывающих состязаний для гостей и спортсменов подготовили яркую культурную программу, сообщает пресс-служба оргкомитета Кубка наций.

В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из 26 стран и 40 регионов России. Торжественная часть мероприятия начнется с гимна России, который исполнит певица и автор песен Юлия Паршута.

Перед началом состязаний состоится розыгрыш призов для юных спортсменов. Победители по номеру регистрации получат современные гаджеты, главным подарком станет планшет.

В фойе Дворца пройдут соревнования по карате для посетителей, но состязаться они будут с помощью джойстиков. Компьютерные бои проведет информационный партнер соревнований Радио КУЛЬТ. Его основатель Павел Дикан вручит на память дипломы. Программа компьютерного турнира стартует в 12:50 и продлится до 17:40. Затем состоится лотерея с подарками.

Организаторы соревнований Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб карате кекусинкан «Подольск-Додзе». Состязания Кубок наций являются официальными и включены в единый календарь Минспорта РФ. Мероприятия проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Соревнования организованы в рамках проекта СПП «Иволга» «Объединение, развитие, спорт».

Впервые Кубок наций провели в феврале 2024 года. Тогда в соревнованиях показывали свое мастерство около 700 спортсменов из 12 стран. В числе почетных гостей были олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев и чемпион мира по боксу Денис Лебедев.