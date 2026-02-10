Норвежский лыжник выиграл спринт и стал семикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник одержал победу на зимних Олимпийских играх в Италии, выиграв спринтерскую гонку классическим стилем. В финале он показал время 3 минуты 39,74 секунды, опередив на 0,87 секунды американца Бена Огдена. Третьим стал еще один представитель Норвегии Оскар Вике, отставший от победителя на 6,81 секунды.

Российский спортсмен Савелий Коростелев не смог пройти квалификацию, заняв 35-е место.

Это вторая золотая медаль Клебо во время текущей Олимпиады — ранее он победил в скиатлоне. Для 29-летнего спортсмена эта победа стала уже седьмой: еще три раза он побеждал на Играх 2018 года и два раза — в 2022-м.

