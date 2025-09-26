Названа главная проблема лыжных гонок в России

Вице-чемпион ОИ Панжинский: наши едут на сборы в Европу не от хорошей жизни

Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что ключевая проблема лыжных гонок в России — это нехватка тренировочных баз в горах, сообщает Metaratings.ru .

В связи с этим российские спортсмены вынуждены проводить сборы за границей, в Европе, добавил он.

«Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Баз действительно не хватает. Не хватает высокогорных баз, наши лыжники едут в Европу не на равнинные сборы, а только в горы. Это повод задуматься и создать хорошую, удобную базу. К сожалению, таковой в России пока нет. Это самая главная проблема российских лыж. Циклические виды спорта нуждаются в среднегорной и высокогорной подготовке», — заявил Панжинский.

Кроме серебряной медали Олимпиады-2010 в индивидуальном спринте Панжинский также является обладателем бронзовой награды чемпионата мира 2011 года, которую он получил в командном классическом спринте.

