Началась регистрация зрителей на матч «Легенды хоккея» в ходе VI Кубка Овечкина

Сборная звездных хоккеистов «Легенды хоккея» выйдет на лед в финальный день VI Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гала-матч состоится 10 августа на «Арене Мытищи». Также в этот день пройдет финал турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup.

«Это единственный турнир такого масштаба, билеты на который абсолютно бесплатные. Достаточно лишь зарегистрироваться и получить QR-код. Задача — сделать просмотр подобных матчей доступным для всех», — рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вход свободный для зрителей, регистрация открыта по ссылке Ovicup.com.

10 августа на «Арена Мытищи» с 10:00 все желающие смогут поучаствовать в игровых активностях. Гала-матч с участием легендарных спортсменов начнется в 11:00.

Уже второй год подряд Кубок Александра Овечкина стартует с проведения киберспортивного турнира по хоккею Ovi Cyber Cup, призовой фонд которого составляет 1 млн рублей.

Финал турнира также состоится 10 августа в Мытищах и пройдет в два этапа: Liga Pro Major, где играют профессионалы и Ovi Cyber Cup, где за лидерство будут бороться любители виртуального хоккея.

Мероприятие пройдет 10 августа по адресу: округ Мытищи, ул. Летная, 17, «Арена Мытищи».

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