На стадионе «Торпедо» в Мытищах прошел фестиваль «Спорт для всех»

На стадионе «Торпедо» в фестивале «Спорт для всех» вместе приняли участие воспитанники мытищинской спортивной школы «Авангард» и ребята, которые имеют ограничения по здоровью, передает пресс-служба администрации городского округа.

Более 500 спортсменов из Москвы и Московской области вышли на старт, организованный Центром адаптивной физической культуры и спорта для людей с ОВЗ «СпортЛИНия» при поддержке администрации городского округа Мытищи.

В легкоатлетических забегах ребята с ограниченными возможностями по здоровью смогли выступить на одной дистанции с воспитанниками спортивной школы. Да, не выигрывали, но смогли значительно улучшить свои результаты.

Специалисты мытищинской спортивной школы «Авангард» давно практикуют и совершенствуют методику работы с особенными детьми. И каждые новые старты приносят новые высокие результаты.

Такие встречи оставляют свой след в сердцах болельщиков и зрителей. Никого не оставил равнодушным турнир по футболу среди детей с ментальными особенностями. Команды из Мытищ, Москвы, Зеленограда и Ивантеевки вышли на поле стадиона «Торпедо». Каждая неудача воспринималась болезненно, но и любой новый спортивный шаг становится большим движением вперед.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.