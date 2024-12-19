На фестивале «Путешествие в Рождество» запущена зона для керлинга

Во время проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» в рамках проекта «Зима в Москве» функционирует площадка «Рождественский керлинг». С 14 декабря 2024 года по 12 января 2025 года заняться этим видом спорта смогут как жители столицы, так и гости мегаполиса, сообщает пресс-служба проекта правительства Москвы «Моссезоны».

На площадке «Рождественский керлинг» также проведут мастер-классы, небольшие мини-турниры. Еще здесь можно будет увидеть состязание профессионалов и любителей.

Площадка находится на Школьной улице между 35 и 41 домами. Она работает с 12:00 до 21:00.

Зона для керлинга оборудована двумя дорожками изо льда. Их длина составляет 35 метров, а ширина — 4. Их заливали с использованием 30 тонн воды.

Посетители площадки «Рождественский керлинг» могут воспользоваться полным комплектом инвентаря для игры. Есть два комплекта по 16 камней, слайдеры, разноцветные жилетки и щетки. Получится разделиться на несколько команд.

На месте работают инструкторы. Они профессионально занимаются керлингом и смогут подсказать, как в него играть — расскажут про правила и проконсультируют новичков. Помимо этого, они каждый день будут организовывать мастер-классы.

На площадке организуют соревнования для любительских команд. Также пройдут конкурсы «Прорыв года», «Самый лучший бросок» и иные соревнования.

Керлинг придумали в Шотландии в XVI веке. В летописи от 1541 года говорится, что монах Джон Склейтер вызвал на состязание по этому виду спорта представителя местного аббатства Гэвина Гамильтона.

Почти через 200 лет в Шотландии образовался первый официальный клуб любителей керлинга. Была придумана площадка для этого вида спорта. В нее тогда играли на замершем водоеме. Он стал прообразом современных зон для игры.

В Российской империи в керлинг начали играть с 1873 года. В государство его «завезли» немецкие и английские дипломаты. Только официально зарегистрированных игроков этого вида спорта в мире два млн.

В тренировках на площадке «Рождественский керлинг» примут участие все москвичи в возрасте более девяти лет. Однако под надзором взрослых и инструкторов смогут поездить по льду даже люди дошкольного возраста. Для них организуют турниры, мастер-классы, различные конкурсы и викторины.

Во время фестиваля «Путешествие в Рождество» посетители смогут изучить интересный и популярный вид спорта. Перед визитом необходимо записаться на сайте Федерации керлинга РФ.

Без записи попасть на площадку и поучаствовать в играх тоже можно. Одна дорожка будет принимать гостей в будние дни с 18:00 до 21:00 по живой очереди. Суммарно у посетителей получится провести около трех тыс. партий в керлинг.

Проект «Зима в Москве» проходит в столице до 28 февраля 2025 года. Он объединит праздничные мероприятия в городе.