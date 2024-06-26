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Мастер спорта по художественной гимнастике открыла «Зарядку долголетов» в Пушкине

Участники проекта «Активное долголетие» из городского округа Пушкинский присоединились к физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов», сообщили в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.

Мастер спорта по художественной гимнастике, победитель и призер всероссийских и международных соревнований Екатерина Осипова зажигательно открыла спортивное мероприятие.

Свыше 170 участников проекта «Активное долголетие» приняли участие в физкультурно-спортивной акции.

«Атмосфера потрясающая, столько эмоций и впечатлений, очень активная и яркая программа сегодня, мы зарядились бодростью и одновременно укрепили свой организм», — поделилась участница «Активного долголетия» Маргарита Чистякова.

В рамках мероприятия долголеты узнали от главного тренера сборной Пушкина по голболу Николая Журавлева о том, как необходимо правильно разминаться, как сберечь суставы от травм и растяжений и сколько должна длиться полезная зарядка.

«Участники клуба активного долголетия становятся ярким примером того, как легко вместе стремится к здоровому будущему!» – отметил руководитель комплексного центра «Пушкинский» Артем Савин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.