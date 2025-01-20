Мастер-класс по фигурному катанию провели на городском катке в Дзержинском

Дзержинские ребята из актива «Движения Первых» проводят выходные, занимаясь зимними видами спорта. В минувшие выходные учащиеся МБОУ «Гимназия № 5» вместе с руководителем первичного отделения «Движение Первых» Золотаревой Татьяной Степановной посетили городской каток на стадионе «Орбита», в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы с ребятами из «Движения Первых» пригласили обучающихся из других классов присоединиться к нам и провести выходные с пользой для здоровья. Детям очень понравилось, мы думаем проводить такие акции чаще, чтобы к нам присоединялось еще больше учеников нашей гимназии», — говорит Татьяна Степановна.

На катке для актива «Первых» был организован мастер-класс от тренера по фигурному катанию Светланы Северной.

Все участники получили не только массу положительных эмоций и впечатлений, но также новые знания по технике скольжения, которые отработали на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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