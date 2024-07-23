Мастер-класс по единоборствам провели в летнем лагере Салтыковской гимназии Балашихи

Мастер-класс по восточным единоборствам для 25 воспитанников летнего лагеря провели 22 июля в Салтыковской гимназии Балашихи активисты местного отделения «Единой России», передает пресс-служба администрации городского округа.

Организаторами занятия, ставшего частью реализации партийного проекта «Старший брат», стали руководитель спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина, депутата городского совета Александр Бахтин и директор гимназии Анна Манаенкова.

Провёл мастер-класс тренер с тридцатилетним стажем, преподаватель восточных боевых единоборств дисциплины сито-рю СШОР имени Ю. Е. Ляпкина Александр Поединцев с участием молодогвардейцев.

«На такой тренировке мы даем детям понять, что спорт может приносить не только усталость и всевозможные разные болевые ощущения, но и радость, и желание заниматься, и совершенствоваться. Поэтому сразу закладываем хорошее настроение, чтобы после позитивных встреч дети приходили к нам в школу заниматься», — рассказал Александр Поединцев.

Одной из участниц занятия стала восьмилетняя Екатерина Завертнева. В летнем лагере гимназии она отдыхает уже вторую смену. Третьеклассница посещает балетную школу, не понаслышке знает о физической нагрузке. Но на подобную тренировку попала впервые.

«Было страшновато делать некоторые упражнения, но мне понравилось! Мы с подружкой старались все выполнять правильно, хотели, чтобы все получилось. В лагере мы еще играем и посещаем разные места — были в усадьбе Кусково, в балашихинском музее войск противовоздушной обороны, на Поклонной горе, в веревочном городке!» — поделилась впечатлениями Екатерина Завертнева.

Партийный проект «Старший брат» направлен на социализацию и обеспечение досуговой деятельности подростков. Активисты «Единой России» проводят занятия в разных коллективах, стараются привлекать молодежь к занятиям спортом и здоровому образу жизни, учат уважать старших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.