Лыжная гонка памяти Коростелевых пройдет 7 февраля в Сергиевом Посаде

Традиционные лыжные соревнования памяти Коростелевых состоятся 7 февраля в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского округа. В гонке примут участие 450 любителей лыж разных возрастов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Лыжная гонка памяти Коростелевых проводится ежегодно и посвящена семье тренеров, внесшей значительный вклад в развитие лыжного спорта в Сергиево-Посадском округе. В этом году мероприятие пройдет в 14-й раз.

В соревнованиях смогут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Участникам предложат дистанции от 500 метров до 10 километров. Всего на старт выйдут 450 человек, количество мест ограничено.

Регистрация откроется за две недели до старта на сайте. Подробная информация о времени стартов, дистанциях и условиях будет опубликована при открытии регистрации.

Гонка проводится в память о тренерах Елене и Владимире Коростелевых, которые воспитали не одно поколение лыжников и развивали спорт в регионе. Соревнования организованы в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.