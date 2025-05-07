Люберчанин выиграл «Кубок Черного моря» по коротким нардам

сегодня в 11:00

Житель городского округа Люберцы Захар Баженов одержал победу на детско-юношеских соревнованиях по коротким нардам и стал обладателем «Кубка Черного моря». Об этом сообщил руководитель комитета по физической культуре и спорту администрации Владимир Сурков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чемпионат проходил в Сочи на площадке центра «Сириус», который собрал юных стратегов со всей страны. Московскую область на соревнованиях представлял люберчанин Захар Баженов.

«В дисциплине короткие нарды (7–12 лет) за победу боролись 34 участника — и абсолютным триумфатором стал Захар Баженов.

Благодаря уверенной игре, холодному расчету и безошибочным решениям он обыграл каждого соперника и поднялся на высшую ступень пьедестала», — отметил Владимир Сурков.

Он добавил, что в парной дисциплине (7–17 лет) Захар вновь проявил себя — вместе с напарником он завоевал второе место.

«Поздравляем Захара и его тренера Алексея Баженова с блестящими результатами и желаем новых побед!» — сказал Владимир Сурков.

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«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.