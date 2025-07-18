Легенды футбола 26 июля сыграют с жителями Мытищ на стадионе им Аленичева

Сборная звезд российского футбола 26 июля проведет матч с любительской командой жителей городского округа Мытищи в рамках проекта «Выходи во двор», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Капитан команды «Легенды футбола» Дмитрий Аленичев выведет на поле стадиона, названного в его честь, боевой состав прославленных игроков: Роман Павлюченко, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов и Александр Филимонов на позиции голкипера.

Тренер звездной команды — трехкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

Праздничную атмосферу для зрителей на трибунах обеспечит дуэт комментаторов — Виктор Гусев и Олег Жолобов. На протяжении всего матча в режиме реального времени они в своей искромётной манере будут рассказывать болельщикам о происходящем на поле.

Каждое событие проекта «Выходи во двор» начинается с мастер-классов для детей от именитых игроков. Матч в Мытищах не станет исключением. Легенды футбола проведут открытую тренировку для юных любителей игры миллионов из местных секций. Также на стадионе имени Дмитрия Аленичева будет организована развлекательная программа для всей семьи: интерактивные конкурсы, лотерея с подарками и сразу несколько тематических площадок с футбольными аттракционами.

За четыре года «Легенды футбола» провели свыше 40 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Дата проведения: 26 июля 2025 года.

Место проведения: г. Мытищи, улица ул. Рождественская, 6, стадион имени Дмитрия Аленичева.

Программа мероприятий:

10:00 — начало программы для зрителей;

11:00 — начало мастер-классов от игроков команды «Легенды футбола»;

12:00 — торжественное открытие мероприятия, начало гала-матча.

Для СМИ предусмотрена аккредитация. Заявки с указанием ФИО, наименования СМИ, должности необходимо прислать на почту пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru до 16:00 25 июля 2025 г. Дополнительная информация по телефону: +7 (915) 351-98-96 (Татьяна), +7 (915) 103-04-69 (Анастасия).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.

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