Конькобежцы Подмосковья взяли три медали на этапе Кубка России по шорт-треку

​Спортсмены из Подмосковья удостоились одной серебряной и двух бронзовых наград на четвертом этапе Кубке России по конькобежному спорту в дисциплине «шорт-трек», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Главным триумфатором турнира в составе подмосковной сборной стала Фаиля Аймалетдинова. В ее активе три медали соревнований. Она заняла второе место в забеге на 1 500 метров, преодолев дистанцию за 2 минуты и 29,6 секунды. Спортсменка из Свердловской области Анна Уразова, занявшая первое место, опередила представительницу Московской области лишь на 0,1 секунды. Также Фаиля Аймалетдинова замкнула тройку призеров в старте на 1000 метров. Ее отставание от лидеров составило 0,045 секунды.

​Кроме того, в смешанной эстафете на 2 000 метров квартет конькобежцев из Подмосковья занял третье место. Они преодолели дистанцию за 2 минуты и 45,0 секунды. Победителями в данной дисциплине стали представители Челябинской области, им удалось показать время 2 минуты и 42,6 секунды. Второе место за командой из Ярославской области — 2 минуты и 43,2 секунды.

​За сборную Московской области в смешанной эстафете выступали: Фаиля Аймалетдинова, Данилова Анастасия, Дарья Краснокутская, Павел Конычев и Яков Шуляк.

​Вместе с этапом Кубка страны состоялись всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок от 18 до 19 лет. В рамках этого турнира на дистанции 500 метров серебряную медаль завоевала Алиса Руссу. Она также совместно с Капитолиной Федоровой, Еленой Купалевой и Анастасией Козулиной в составе команды Московской области заняла первое место в эстафете на 3 000 метров.

​Четвертый этап Кубка России по конькобежному спорту и всероссийские соревнования проходили с 24 по 26 января в городе Саранск Республики Мордовия в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.