Конькобежцы Подмосковья стали победителями и призерами чемпионата России

Спортсмены из Подмосковья удостоились двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой медали на чемпионате России по конькобежному спорту в дисциплинах «классическое многоборье» и «спринтерское многоборье», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Лидер подмосковной конькобежной сборной, вице-чемпион Олимпийских игр в Пекине Даниил Алдошкин завоевал свою очередную золотую медаль чемпионата страны. Он показал лучший результат соревнований по сумме четырех забегов в классическом многоборье — 153,396 секунды. На дистанциях 1 500 и 5 000 метров Даниил Алдошкин финишировал первым. В старте на 10 000 метров он стал вторым, и на 500 метров — шестым.

​В спринтерском многоборье награда высшего достоинства также досталась конькобежцу из Московской области, многократному победителю и призеру чемпионата России Михаилу Казелину. В первом старте на 500 метров он показал лишь четвертое время. Затем, на дистанции 1 000 метров, ему удалось улучшить свой результат и финишировать вторым. Во втором забеге на 500 метров Михаил Казелин снова занял второе место. И в решающем старте на 1000 метров он одержал победу, заняв по сумме набранных очков первое место — 140,530 секунды. В итоговом зачете подмосковный спортсмен опередил своего ближайшего преследователя Виктора Муштакова из Алтайского края на 0,07 секунды.

​«Не ставил себе сверхзадач на этот чемпионат России. Но потом азарт загорелся, ярость, кровь в глазах, захотелось забрать этот титул. Плюс одна галочка, все хорошо у меня, еще бегаю», — поделился эмоциями Михаил Казелин с журналистами «Матч ТВ».

​Среди женщин, выступавших в дисциплине «спринтерское многоборье», отличились сразу две представительницы Московской области. Многократная обладательница Кубка мира среди юниорок, шестикратная чемпионка России Ирина Кузнецова завоевала серебряную медаль, а следом за ней расположилась семикратная чемпионка России Елена Еранина. Чемпионкой страны в спринтерском многоборье в этом году стала Дарья Качанова из Нижегородской области, показавшая лучшее время во всех четырех забегах.

​Чемпионат России по конькобежному спорту в дисциплинах «классическое многоборье» и «спринтерское многоборье» проходил с 31 января по 2 февраля в городе Челябинск. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​​

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