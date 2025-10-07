Юные спортсмены из Ивантеевки одержали волейбольный триумф

Юные волейболисты продемонстрировали высочайший уровень мастерства и командного духа, одержав блестящие победы на двух престижных турнирах, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В Щелково состоялась Открытая серия соревнований памяти заслуженных тренеров России Владимира Ананьина и Сергея Ананьина. Команда юношей 2009–2010 годов рождения из округа Пушкинский сражалась за победу с сильнейшими соперниками из Подольска, Королева и Щелково. Ребята показали невероятную самоотдачу и слаженность, проведя серию напряженных матчей.

В драматичном финале, где счет составил 2:1, наши спортсмены сумели одолеть команду из Подольска, завоевав заветное первое место. Юрий Чекмазов признан лучшим игроком команды за его стабильную и уверенную игру на протяжении всего турнира. Серебряные медали достались команде из Подольска, а бронзу завоевали хозяева площадки из Щелково.

Тем временем в Егорьевске команда юношей 2012–2013 годов рождения боролась за победу в турнире по классическому волейболу. На площадке, помимо спортсменов из Ивантеевки, выступали команды из Егорьевска, Ворсмы и Москвы. Игры были захватывающими и полными интриги, но ивантеевцы показали класс, не потерпев ни одного поражения, заслуженно заняли первое место! Капитан команды Александр Арутюнян был признан лучшим игроком из Ивантеевки, он показал выдающийся уровень игры и истинные лидерские качества. Второе место заняли спортсмены из Егорьевска, а третье — команда из Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.