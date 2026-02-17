Илья Авербух: Нашу мощь в организации Олимпиады пока никто не смог повторить

Организаторами обучения стали Мастерская новых медиа и консалтинговая группа «Полилог». Это уже второй образовательный поток для создателей событий, режиссеров и продюсеров массовых мероприятий, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главная особенность нового потока в том, что участники уже работают над мероприятиями за рубежом или организуют события в России для иностранной аудитории. За время обучения они улучшат свои проекты культурных мероприятий до международного уровня.

Одним из первых опытом организации международных событий с участниками поделился продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух. Он рассказал, чтоважно отталкиваться от смысловой рамки мероприятия. Основополагающее — ценности, которые организатор события хочет донести до аудитории, и только потом идет поиск образов. По мнению Авербуха, важна насмотренность, постоянное движение, поиск новых подходов.

«Я всегда отсматриваю все большие программы: это помогает переосмысливать опыт и рождает новые идеи. Например, церемония открытия Олимпиады задает тренд в организации международных событий как минимум на ближайшую „четырехлетку“. Сейчас итальянцы достаточно гармонично „собрали“ открытие Олимпиады в Милане. Но организацию Олимпиады Сочи‑2014: нашу мощь, силу и энергию пока никто не смог повторить. У нас есть, чему поучиться», — считает Илья Авербух.

По итогам обучения участники представят реальные проекты, которые будут реализованы уже в этом году — от международного конкурса ArtMasters и конгресса государственного управления в Президентской академии до мероприятий, которые пройдут наМеждународном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Эти проекты демонстрируют готовность к развитию на международной арене и обещают появление качественно новых форматов и мероприятий.

«Многие говорили об изоляции нашей страны, но реальность такова: мы получаем многочисленные запросы от международных участников и стран на сопартнерство в российских проектах, а также приглашения в другие страны. Это подтверждает, что изоляции нет, наоборот, есть возрастающее внимание к нашей стране на международной арене: мы можем объединять людей и наполнять события смыслом. Российская школа организации событий точно пользуется спросом, потому что, если внимательно посмотреть на крупные международные мероприятия, там почти наверняка будут специалисты из России на разных ролях, в том числе на ключевых позициях», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

«Мастерская управления событиями» — первый в России образовательный проект, нацеленный на развитие компетенций для продвижения значимых для государства смыслов и поддержку в создании мероприятий международного уровня. Обучение проходит очно в Москве и будет длиться три модуля по шесть дней каждый. В программе– встречи и мастер‑классы с участием известных продюсеров, режиссеров, медиаменеджеров и государственных деятелей.

«Работа с международной аудиторией и умение выстраивать с ней диалог –неотъемлемые навыки современного специалиста по управлению событиями. На примерах организации Международной выставки-форума „Россия“, двух международных симпозиумов „Создавая будущее“ и других проектов мы видим, что растет спрос как на вовлечение международной аудитории в российские события, так и на специалистов, которые создают, реализуют и продвигают эти события», –подчеркнул генеральный директор КГ «Полилог» Олег Карпилов.

Выпускники предыдущего потока провели более 200 мероприятий федерального и регионального уровней.