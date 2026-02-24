Хоккеисты ФСК «Обухово» из Богородского округа взяли бронзу

Мужская команда ФСК «Обухово» 23 февраля 2026 года завоевала бронзовые медали чемпионата Московской области, обыграв «Русич» из Ликино-Дулева со счетом 8:6 на домашнем льду в Богородском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Решающая встреча прошла в День защитника Отечества и держала болельщиков в напряжении до финального свистка. Хозяева открыли счет после точного штрафного удара, однако ошибки в обороне позволили сопернику выйти вперед — 1:3. До перерыва обуховские хоккеисты забили три безответных мяча и повели 4:3, но на последних секундах тайма гости сравняли счет.

Во втором тайме игра стала особенно напряженной. Команда ФСК «Обухово» прибавила в скорости и агрессии. Эффектные голы Никиты Журавлева и Владимира Бажина позволили сохранить преимущество и удерживать инициативу.

В концовке «Русич» сократил отставание до минимума — 7:6. Однако хозяева сумели провести решающую атаку и установили итоговый счет 8:6. Победа принесла команде бронзовые медали чемпионата Московской области.

Золотые награды турнира завоевал «Вымпел» из Королева, серебро досталось команде «Зорький-Водоканал» из Красногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.