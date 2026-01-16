сегодня в 13:50

ХК «Химик» из Подмосковья победил «Звезду» и вернулся в пятерку лидеров ВХЛ

Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска 15 января обыграл московскую «Звезду» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги и вернулся в пятерку сильнейших команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воскресенский «Химик» одержал выездную победу над «Звездой» в Москве на льду «ЦСКА Арены». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу подмосковной команды. Благодаря этому успеху «Химик» вновь вошел в пятерку лидеров ВХЛ.

Ключевой вклад в победу внесли Иван Воробьев, Егор Филин и Максим Кровяков — каждый из них набрал по три очка по системе «гол плюс пас». В концовке матча Григорий Кузьмин поразил пустые ворота соперника, закрепив преимущество «Химика».

Главный тренер команды Егор Башкатов отметил первую победу вратаря Ярослава Кузьменко в ВХЛ и выделил результативную игру первого звена, забившего три гола. По его словам, мастерство игроков стало решающим фактором встречи.

В начале матча хозяева открыли счет, однако «Химик» уверенно действовал в меньшинстве и постепенно перехватил инициативу. В заключительном периоде подмосковная команда трижды поразила ворота соперника. Отличились также Дмитрий Соловьев, реализовавший большинство, и Максим Кровяков, укрепивший преимущество.

Чемпионат ВХЛ проходит в рамках федеральной программы «Спорт России».

