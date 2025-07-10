Футболист Квинси Промес хотел вернуться в РФ через ФК «Рига»

Футболист Квинси Промес пытался вернуться в Россию. Спортсмен хотел сделать это через одну из стран ЕС, сообщает SHOT .

Летом 2025 года Промес хотел начать играть за ФК «Рига» из Латвии на правах свободного агента. Ему собирались платить по 200 тыс. евро в месяц и премии.

ФК «Рига» принадлежит россиянину Сергею Ломакину. Он планировал нанять Промеса до конца сезона в декабре.

Зимой спортсмена, предположительно, планировали перевести в российский ФК «Родина» из первой лиги. Футбольным клубом также владеет Ломакин.

Судьи в Нидерландах заметили, что Промес периодически говорил о желании вернуться в РФ. Орган государственной власти посчитал, что спортсмен может сбежать в Россию. Между государствами нет договора об экстрадиции, поэтому арест спортсмена продлили до конца этого года.

12 июня Промеса арестовали в Дубае, ОАЭ. Он раньше играл за российский ФК «Спартак», а с сентября 2024 года за «Дубай Юнайтед».

20 июня Промеса экстрадировали в Нидерланды. В государстве мужчину заочно приговорили к заключению на 7,5 лет.

Суд в Амстердаме 14 февраля 2024 года заочно вынес Промесу приговор в размере шести лет лишения свободы за организацию поставки крупной партии кокаина (1,3 тонны) через порт Антверпена в 2020 году. Также летом 2023 года на родине мужчину признали виновным в нанесении ножевого ранения брату и приговорили к полутора годам тюрьмы. Инцидент произошел в 2021 году.

21 июня Промес прилетел в аэропорт Амстердама. Его задержали местные силовики и отправили в СИЗО.