Футболист Квинси Промес хотел вернуться в РФ через ФК «Рига»
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Футболист Квинси Промес пытался вернуться в Россию. Спортсмен хотел сделать это через одну из стран ЕС, сообщает SHOT.
Летом 2025 года Промес хотел начать играть за ФК «Рига» из Латвии на правах свободного агента. Ему собирались платить по 200 тыс. евро в месяц и премии.
ФК «Рига» принадлежит россиянину Сергею Ломакину. Он планировал нанять Промеса до конца сезона в декабре.
Зимой спортсмена, предположительно, планировали перевести в российский ФК «Родина» из первой лиги. Футбольным клубом также владеет Ломакин.
Судьи в Нидерландах заметили, что Промес периодически говорил о желании вернуться в РФ. Орган государственной власти посчитал, что спортсмен может сбежать в Россию. Между государствами нет договора об экстрадиции, поэтому арест спортсмена продлили до конца этого года.
12 июня Промеса арестовали в Дубае, ОАЭ. Он раньше играл за российский ФК «Спартак», а с сентября 2024 года за «Дубай Юнайтед».
20 июня Промеса экстрадировали в Нидерланды. В государстве мужчину заочно приговорили к заключению на 7,5 лет.
Суд в Амстердаме 14 февраля 2024 года заочно вынес Промесу приговор в размере шести лет лишения свободы за организацию поставки крупной партии кокаина (1,3 тонны) через порт Антверпена в 2020 году. Также летом 2023 года на родине мужчину признали виновным в нанесении ножевого ранения брату и приговорили к полутора годам тюрьмы. Инцидент произошел в 2021 году.
21 июня Промес прилетел в аэропорт Амстердама. Его задержали местные силовики и отправили в СИЗО.