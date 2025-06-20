Экс-футболист «Спартака» Промес экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ

20 июня футболист под конвоем Королевской жандармерии был доставлен на родину, где его заочно приговорили к заключению сроком на 7,5 лет. Если апелляция, поданная его адвокатами, будет отклонена, то условно-досрочное освобождение игрока станет возможным лишь после 2030 года.

В феврале 2024 года Промес был задержан в аэропорту Дубая из-за дорожно-транспортного происшествия, место которого он покинул. До момента рассмотрения властями ОАЭ запроса Нидерландов о его экстрадиции, нападающий не мог покинуть территорию Эмиратов. С сентября 2024 года он являлся игроком «Дубай Юнайтед».

Суд в Амстердаме 14 февраля 2024 года заочно вынес Промесу приговор в виде 6 лет лишения свободы. Еще летом 2023 года на родине он был признан виновным и приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения брату.