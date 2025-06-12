В Дубае арестовали экс-футболиста «Спартака» Квинси Промес

В Сети распространилась информация, что в Дубае местная полиция арестовала бывшего участника футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса. Это сообщение подтвердил его адвокат Джем Полат, пишет SHOT .

Адвокат Промеса в разговоре с журналистами подтвердил сообщения о его аресте, но раскрывать какие-либо подробности, почему это произошло, отказался.

Известно, что арест произошел около полуночи 12 июня в доме спортсмена. По одной из версий, арест Промеса может быть связан с запросом Нидерландов об экстрадиции. Если это подтвердится, что его отправят на родину, где он будет отбывать тюремный срок в 7,5 лет.

Срок действия договора «Спартака» с Квинси Промесом истек 30 июня 2024 года, после этого футбольный клуб отказался его продлевать. Футболист играл за этот клуб в 235 матчах, в которых забил 114 мячей. Это 6-й результат в истории «Спартака».