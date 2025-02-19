Футболист Алдонин провел тренировку для участников школьной лиги в Дубне

18 февраля в спортивном комплексе «Волна» в Дубне прошел мастер-класс прославленного футболиста, обладателя Кубка УЕФА и двукратного чемпиона России Евгения Алдонина, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В тренировке с амбассадором школьной лиги по футболу приняли участие более 100 юных спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет. Футболисты получили практические навыки разминки уровня профессиональных клубов, освоили новые элементы футбольной техники, а затем провели товарищеские матчи.

После мастер-класса у всех участников была возможность взять автограф у Евгения Алдонина и сделать совместную фотографию.

На сегодняшний день в соревнованиях и активностях единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Московской области. В сезоне 2024/2025 в рамках Школьной лиги запланированы более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Турниры проходят в два этапа: муниципальный проводится с ноября 2024 года по апрель 2025 года, а региональный, на котором будут определены победители и призеры, пройдет в апреле 2025 года.

Амбассадорами школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Именитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд и делятся своим опытом и знаниями с участниками.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.