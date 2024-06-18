ФК готовятся к переговорам с футболистами в связи с изменением налоговой системы

Пока Россия готовится к выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения, футбольные клубы страны задумались об обновлении контрактов с игроками в связи с предстоящими возможными изменениями, сообщает РБК .

Обновление налоговой системы запланировано на 2025 год, и в случае вступления в законную силу новых правил налогообложения, футбольные клубы должны будут компенсировать разницу в деньгах своим игрокам, так как это прописано в контрактах. Теперь ФК задумались о том, чтобы обновить договоренности со спортсменами.

Часть футболистов, у которых отсутствует пункт о компенсации разницы в деньгах в случае изменения налогов, станут меньше зарабатывать. По итогам 2023 года, ФК потратили на оплату труда около 42,2 млрд рублей, в которую входят зарплаты не только игроков, но и всех работников клуба, включая уборщиц.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба будет автоматически определять статус налогового нерезидента. Нововведение начнут эксплуатировать только к декабрю 2025 года.