ФНС России будет определять статус налогового нерезидента автоматически

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента РФ для физических лиц. Новый функционал будет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3», сообщает РБК.

Ввод новации в промышленную эксплуатацию запланировали до декабря 2025 года, ответственным исполнителем будет начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля Елисей Балта.

По закону, налоговыми резидентами России признают физических лиц, которые фактически находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом гражданство или вид на жительство не влияют на это.

В части определения налогового и валютного резидентства физических лиц служба будет развивать АИС «Налог-3» по направлениям: автоматизация идентификации лиц, пересекающих государственную границу, и автоматизация определения налогового и валютного резидентства по идентифицированным физическим лицам. Сейчас отслеживать налоговый статус физических лиц обязаны налоговые агенты и сами физлица.