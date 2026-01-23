сегодня в 17:51

FIE лишила Эстонию права на проведение чемпионата Европы по фехтованию

Эстония лишилась права проводить чемпионат Европы по фехтованию после отказа впустить граждан России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на Ohtuleht.

Решение о лишении Эстонии такого права принимала Международная федерация фехтования (FIE). Теперь соревнования пройдут во Франции.

Чемпионат Европы по фехтованию состоится с 16 по 21 июня. Российские спортсмены примут в них участие в нейтральном статусе.

В ноябре FIE заявляла, что не будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска на них спортсменов по национальному признаку.

Ранее стало известно, что российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев примут участие в Олимпийских играх 2026 года. Они выполнили условия отбора, после чего приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.