сегодня в 19:14

Российские лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение на Олимпиаду

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев будут участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Они приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС .

Также приглашения приняли российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Ранее принять участие в Играх согласились фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Условия отбора на Олимпиаду выполнили 12 российских спортсменов в 6 различных видах спорта. Оставшиеся атлеты ждут приглашения от МОК.

Ранее Коростелев и Непряева получили разрешение на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Аналогичный нейтральный статус был предоставлен шести белорусским лыжникам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.