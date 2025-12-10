Российские лыжники Коростелев и Непряева получили нейтральный статус

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили разрешение на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Об этом заявила пресс-служба FIS, пишет ТАСС .

Дебютным стартом для российских лыжников под нейтральным флагом может стать этап Кубка мира, который пройдет в Давосе в Швейцарии с 13 по 14 декабря. Кроме того, российские спортсмены имеют шанс побороться за участие в Олимпийских играх, для этого им необходимо заработать достаточное количество баллов в общем зачете Кубка мира.

Аналогичный нейтральный статус был предоставлен шести белорусским лыжникам.

Коростелеву 22 года, в его активе два титула чемпиона мира среди юниоров, два звания чемпиона России, а также многочисленные призовые места на национальных первенствах.

Непряевой 23 года, она является победительницей юниорского чемпионата мира, серебряным призером мирового первенства, двукратной чемпионкой России и обладательницей серебряных и бронзовых медалей чемпионатов страны.

Ранее CAS удовлетворил апелляцию, поданную на запрет российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, разрешив им выступать в нейтральном статусе.

